'देवदास' का रोल करने में हिचक रहे थे दिलीप कुमार, एक्टर को लग रहा था इस बात का डर

बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार के फैंस आज उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने यूं तो ढेरों यादगार किरदार निभाए हैं लेकिन आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं साल 1955 में आई उनकी मशहूर फिल्म 'देवदास' के बारे में। यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के एक नॉवल पर आधारित थी, जिसे इसी नाम से प्रकाशित किया गया था। साल 2022 में आज दिलीप साहब के बर्थडे पर कई सिनेमाघरों में इस फिल्म को री-रिलीज किया गया है।

शुरू में परेशान हुए थे दिलीप कुमार

कम लोग जानते हैं कि फिल्म में देवदास का किरदार निभाने को लेकर दिलीप कुमार शुरू में थोड़े घबराए हुए थे। अपनी किताब Dilip Kumar The Substance and the Shadow में उन्होंने बताया, 'शुरू में एक ऐसे किरदार को खुद में उतारने को लेकर मैं थोड़ा परेशान हुआ जिसके भीतर बेहिसाब दर्द है।' एक्टर ने कहा कि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं यह किरदार यूथ को गलत दिशा में जाने के लिए ना प्रेरित कर दे।

दिलीप ने तारीफ में कही थी ये बात

दिलीप साहब ने अपनी किताब में कहा, 'मुझे यहां पर कहना होगा कि देवदास के लिए लिखी गई लाइन्स अभी तक किसी भी फिल्म के हीरो के लिए लिखी गई सबसे जिम्मेदार और संवेदनशील लाइनें हैं। यहां तक कि देवदास के डायलॉग भयानक रूप से सेंसिटिव और पूरे वक्त अर्थपरूर्ण हैं।'

जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ था 'देवदास'

1986 में एक चैनल 4 को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार साहब ने बताया कि देवदास जैसे किरदारों की लोकप्रियता इस बात से है कि वो जमीनी तौर पर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। बिमल रॉय के साथ काम करना किसी एजुकेशन से कम नहीं था। मैं अपने शुरुआती सालों में एक ऐसे शख्स के साथ काम किया जो किरदार में समा जाना सिखाता है। आज ऐसे इंस्टिट्यूशन हैं जो आपको एक्टिंग सिखाते हैं, लेकिन तब ऐसा कोई इंस्टिट्यूट नहीं था।