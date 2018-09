दिलीप कुमार की तबियत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में हुए एडमिट 

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार की तबियत अचानक बिगड़ने की वजह से उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। छाती में संक्रमण की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल उनकी तबियत में सुधार हो रहा है। उनकी बीमारी की खबर उनके ट्विटर पेज पर शेयर की गई है।

खबरों के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि, लीलावती अस्पताल के डायरेक्टर आॅफ आॅपरेशंस, अजय पांड की मानें तो चिंता की कोई बात नहीं है। दिलीप कुमार यहां रूटीन चेकअप के लिए भी आए हैं।

Veteran actor Dilip Kumar has been admitted to Mumbai’s Lilavati Hospital as he was bit uneasy due to a chest infection. (file pic) pic.twitter.com/NIGYF6PRpr