हाल ही में सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने केरल में भयंकर बाढ़ त्रासदी को शर्मनाक बयान दिया था। पायल ने केरल में आई भयंकर बाढ़ को गौहत्या से जोड़कर ट्वीट किया था। इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया था। अपने एक बयान में पायल में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और सनी लियोनी का भी जिक्र किया था। पायल के इस जिक्र में अपना नाम देख स्वरा भास्कर से पायल को करारा जवाब दिया है।

पायल ने एक के बाद एक कई ऐसे ट्वीट्स किए थे। इसके बाद इस पर लोगों ने उन्‍हें जमकर लताड़ लगाई थी। फिर उसके बाद उन्‍होंने अपने फ्लॉप करियर को लेकर किए ट्वीट में ऐक्‍ट्रेस स्‍वरा भास्‍कर को भी लपेट लिया तो स्‍वरा ने भी बिना किसी देर के उन्‍हें करारा जवाब दिया है।

Let me be #flop so what. I cant have my views 🤔 oh sorry I need to do masturbation scenes and hold placards of #RapeinDevistan campaign to be #successful OR maybe have a husband who shoots porn. IDIOTS. NO maybe be a part of #castingcouch or better change my parents 😂