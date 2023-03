कृति सेनन ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी? सोशल मीडिया पर वायरल हुई अभिनेत्री की Then & Now पिक

ऐप पर पढ़ें

क्या खूबसूरत दिखने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने भी लिया सर्जरी का सहारा? दरअसल, बॉलीवुड में कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी खूबसूरती नैचुरल है। वहीं कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। कृति सेनन की थ्रोबैक फोटो देखने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अभिनेत्री ने भी अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा की ही तरह प्लास्टिक या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है।

वायरल हुई कृति की Then & Now पिक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की एक Then & Now तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद नेटिजन्स यह अनुमान लगा रहे हैं कि अभिनेत्री ने अपने नाक की सर्जरी करवाई है। दरअसल, पुरानी तस्वीरों में अभिनेत्री नथुने फूली हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं, नई तस्वीरों में ऐसा नहीं लग रहा है।

यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

हालांकि, नेटिजन्स कृति को ट्रोल नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी तरीफ कर रहे हैं। एक रेडिट यूजर ने लिखा, "हां, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। लेकिन, उन्होंने जो भी करवाया है बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया है। उन्हें यू देखने पर समझ नहीं आता है कि उन्होंने किस चीज की सर्जरी करवाई है। हालांकि, Then & Now पिक में यह पता चल रहा है।" अन्य यूजर ने लिखा, "पुरानी तस्वीरों में उसके नथुने फूले हुए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इसी चीज की सर्जरी करवाई है।" तीसरे यूजर ने लिखा, "उनके नाक की चौड़ाई पहले की तुलना में काफी कम लग रही है। जो भी करवाया है बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। इसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी की जानी चाहिए।"