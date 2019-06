धर्मेंद्र ने शेयर किया अपनी गाय का Video, कहा- ये मुझे अपने पास नहीं आने देती

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र इन दिनों अपने फार्म हाउस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहां पर वो खेती भी करते रहते हैं और वहां की वीडियोज और तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अब हाल ही में धर्मेंद्र ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में धर्मेंद्र अपनी गाय के बारे में बता रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने कहा कि उनकी गाय उन्हें अपने पास भी नहीं आने देती है।

वीडियो शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा, 'मेरी गाय मुझे अपने नवजात बच्चे के पास जाने भी नहीं देती है. पृथ्वी पर मौजूद हर मां अपने नवजात बच्चे को लेकर काफी रक्षात्मक होती है. मेरे सभी दोस्तों को ढेर सारा प्यार।'

My cow, doesn’t allow me to go near her newly born baby 👶 Every Mother on this earth , always most protective to her newly born 🐣🐣🐣🐣🐣. With love 💖 To you all, my friends. pic.twitter.com/K3bY0ILmZL