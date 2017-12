WOW! हेमा ने धर्मेन्द्र को किया बर्थडे विश, शेयर की स्पेशल फोटो

दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र शुक्रवार को 82 वर्ष के हो गए। इस मौके पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उनके स्वस्थ जीवन और खुशियों की कामना की। हेमा ने धर्मेन्द्र के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को साथ ट्वीट किया, “धर्मजी के जन्मदिन पर, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करती हूं। भगवान का आशीर्वाद बना रहे। हमारी कुछ शुरुआत तस्वीरों में से एक।”

On Dharamji’s birthday, I pray for his happiness & good health. God bless him always🙏

Nostalgia time! One of our early fotos together😘 pic.twitter.com/1nr4cku9GS