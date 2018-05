CANNES के रेड कारपेट पर पहुंचा टॉलीवुड, इस स्टाइल में नजर आए धनुष

कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने का क्रेज बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि टॉलीवुड में भी देखा जा सकता है। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय के बाद साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद धानुष ने भी रेड कारपेट पर शिरकत की। अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म 'दि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' के प्रमोशन के लिए एक्टर, फिल्मकार और सिंगर धनुष ने 71वें कान्स फिल्म महोत्सव पहुंचे। धनुष ने मंगलवार सुबह फिल्म के निदेर्शक केन स्कॉट के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की। तस्वीर में वह एक सफेद शर्ट और ब्लैक सूट पहने नजर आए।

#cannes2018 #TheExtraordinaryJourneyOfTheFakir #redcarpet .. Fakir’s next stop will be Paris. See you all soon. pic.twitter.com/gZdi0h6asU