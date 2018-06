VIDEO: ऐसा है जाह्नवी और ईशान का मासूम प्यार, देखें Dhadak का नया टाइटल SONG

जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर स्टारर फिल्म धड़क का नया गाना 'धड़क' रिलीज हो चुका है। इस गाने में आपको जाह्नवी कपूर और ईशान की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। गाने में आपको राजस्थान के खूबसूरत लोकेशन भी देखने को मिलेंगे। इस गाने को अजय-अतुल ने कम्पोज किया है। जिन्होंने ओरिजनल फिल्म में भी म्यूजिक दिया था। गाने में आपको श्रेया घोषाल और अजय गोगवाले की आवाज सुनने को मिलेगी। करीब 3 मिनिट के इस गाने में आपको जाह्नवी और ईशान की मासूम मोहब्बत की झलक देखने को मिलेगी।

शुरू हुआ 'धड़क' का प्रमोशन....

जाह्नवी कपूर कपूर और ईशान खट्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म धड़क का प्रमोशन शुरू कर दिया है। फिल्म के रोमांटिक टाइटल ट्रैक के रिलीज होने से पहले ही दोनों एक इवेंट में कुछ इस तरह नजर आए। इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींचा। ईशान यहां कैजुअल लुक में दिखाई दिए तो जाह्नवी अपने किरदार के मुताबिक ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं।

Meanwhile, behind the scenes #Janhvi & #Ishaan just cannot get enough of their inside jokes!🙊 #DhadakTitleTrack pic.twitter.com/ADo7KDpLBW