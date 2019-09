एक्टर ने उड़ाया सनी के बेटे करण का मजाक तो गुस्से से लाल हो गई देओल फैमिली, दिया करारा जवाब

सनी देओल के बेटे करण देओल की डेब्यू फिल्म 'पल पल दिल के पास' हाल ही में रिलीज हुई। इस फिल्म को दर्शक ने जीतना पसंद किया उनता ही तारीफ फिल्म क्रिटिक्स ने भी किया। लेकिन अपने आप को देश का नंबर 1 फिल्म क्रिटिक बताने वाले, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट कमाल आर खान ने कुछ ऐसा कह दियास जिसपर सनी देओल भड़क उठे।

दरअसल, आपको बता दें कि केआरके ने ट्वीट करते हुए करण देओल के व्यवहार पर उंगली उठाते हुए उन्हें न सिर्फ खराब एक्टर बताया बल्कि उनके इंडस्ट्री में कभी न सफल होने को लेकर भी कमेंट कर किया था। बेटे पर इस तरह का कमेंट सुनकर सनी देओल और उनकी फैमली बेहद नाराज हो गई।

करीना कपूर को ऐसी ड्रेस में देखकर ट्रोलर्स करने लगे अजीबो-गरीब कमेंट

'ड्रीम गर्ल' के 100 करोड़ क्लब में शामिल होते ही आयुष्मान ने कहा ये

डेक्कन क्रॉनिकल ने परिवार के करीबी सूत्र के हवाले से रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट की मानें तो एक्टर सनी देओल और उनके परिवार को कमाल आर खान का ये बर्ताव काफी बुरा लगा है। परिवार में सभी का मानना है कि किसी फिल्म का चलना न चलना एक अलग बात है लेकिन फिल्म की आड़ में किसी पर पर्सनल कमेंट करना गलत बात है। हर पिता अपने बेटे के लिए बेस्ट ही चाहता है। सनी ने भी फिल्म को बेहतरीन बनाने में पूरी मेहनत की है। लेकिन अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो इसका मतलब ये नहीं है कि निजी कटाक्ष किए जाएं।

हालांकि अभी तक देओल फैमिली की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, फैमिली के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया है कि देओल फैमिली ने केआरके के कमेंट पर आपत्ति जताई है।

Today, I saw #KaranDeol at the airport and he didn’t even say hello to me, while I am elder than him and I am #TheNo1Critic #TheBrandKRK in the Bollywood today. Means this boy is not only bad actor but having attitude problem also. Means he can’t become successful in the Bollywd.