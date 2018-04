चेक बाउंस मामला : एक्टर राजपाल यादव को 6 महीने की जेल

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें फौरन जमानत भी दे दी। कोर्ट ने साढ़े तीन लाख रुपये के निजी मुचलके पर राजपाल को जमानत दी है।

शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता’ नाम से अपनी एक फिल्म पूरी करने के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने राजपाल यादव को 5 करोड़ का लोन दे दिया।

एग्रीमेंट के मुताबिक यादव को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपये लौटाने थे। लेकिन पहली बार में वह ऐसा करने में नाकाम रहे। इसके बाद एग्रीमेंट तीन बार रिन्यू हुआ और 9 अगस्त 2012 में हुए आखिरी एग्रीमेंट के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता को 11, 10,60,350 रुपये लौटाने की सहमति दी। लेकिन वह यह रकम लौटाने में भी नाकाम रहे। इस फैसले के बाद राजपाल यादव ने कहा है, ' 'मैं कोर्ट के फैसले की इज्जत करता हूं। मैं उच्च न्यायलय में अपील करुंगा।

Rajpal Yadav cheque bounce case: Delhi's Karkardooma Court sentenced actor Rajpal Yadav to 6 months in prison, later granted bail. There were 7 cases against the actor & has to pay Rs 1.60 cr fine per case. pic.twitter.com/vaWY6m2msy