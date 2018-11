शादी के बाद ये है दीपिका-रणवीर का हनीमून प्लान!

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बुधवार को इटली में कोंकणी रीति रिवाज से शादी हो गई है। गुरुवार को अब दोनों सिंधी रीति रिवाज से शादी करेंगे। दोनों की शादी के साथ-साथ अब दोनों के हनीमून प्लान को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। बता दें कि इससे पहले खबर थी कि दोनों शादी के तुरंत बाद हनीमून प्लान नहीं करेंगे, लेकिन अब हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अपने काम पर लौटने से पहले एक छोटा सा हनीमून प्लान करेंगे। हनीमून से आने के बाद फिर दोनों अपने काम पर वापस लौटेंगे।

बता दें कि शादी के बाद रणवीर, जोया अख्तर की फिल्म गुली ब्वॉय और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंबा में काम करेंगे, तो वहीं दीपिका, मेघना गुलजार की एसिड सरवाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर बन रही फिल्म में काम करेंगी।

लाख छिपाया पर दिख ही गई दुल्हन दीपिका की झलक

दोनों की शादी की तस्वीरें देखने के लिए फैन्स बेताब हैं, लेकिन दोनों ही स्टार्स ने अपने सभी मेहमानों को पहले से कह रखा है कि कोई भी शादी के किसी भी फंक्शन की तस्वीर शेयर नहीं करेगा इसलिए अभी तक दोनों की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन इटली से दोनों का एक वीडियो सामने आया है।

इस वीडियो में दीपिका लाल साड़ी पहनी हुई है। बता दें कि सभी गेस्ट्स ने वहां नॉर्मली व्हाइट और क्रीम कलर के आउटफिट्स पहने हैं। एक दीपिका ही अलग लाल साड़ी में नजर आईं। हालांकि दीपिका ने पूरी कोशिश की है कि उनका चेहरा नहीं दिखे इसलिए वो जब जा रही थीं तो उन्होंने काला छाते से अपना चेहरा पूरा छिपा कर रखा था ताकि कोई उनके लुक को नहीं देख पाए। लेकिन फिर भी उनकी साड़ी तो दिख ही गई।

#WATCH: Visuals from Villa del Balbianello at Lake Como, the wedding venue of Deepika Padukone & Ranveer Singh, in Italy's Lombardy pic.twitter.com/47Jk1MmU2j