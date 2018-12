Video: छइयां-छइयां पर जमकर नाचे रणवीर सिंह, शाहरुख-मलाइका ने भी लगाए ठुमके

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh)शनिवार को अपना तीसरा रिसेप्शन दिया। यह रिसेप्शन पार्टी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए थी। इस दौरान कई बड़े स्टार्स ने शिरकत की। वहीं मेहमानों में बात की जाए किंग खान की तो भले ही वो सबसे लास्ट में पहुंचे लेकिन खूब रंग जमाया।

पार्टी में शाहरुख का इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा था। दरअसल किंग खान अपनी आने वाली फिल्म जीरो की डबिंग में बिजी होने के चलते देर से पहुंचे। लेकिन जैसे ही शाहरुख ने एंट्री मारी पार्टी का माहौल ही बदल गया। शाहरुख ने रणवीर और मलाइका के साथ छइयां-छइयां गाने पर जमकर डांस किया। रणवीर सिंह भी डांस करने में किसी से पीछे नहीं रहे।

बता दें कि मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में रात 9 बजे शुरू हुआ रिसेप्‍शन रात 3 बजे तक चला। इस शानदार र‍िसेप्‍शन पार्टी में बॉलीवुड, खेल और उद्योग जगत के दिग्‍गज शामिल हुए। सदी के महानायक अमिताभ बच्‍चन, मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी जैसे स‍ितारों ने र‍िसेप्‍शन की शोभा में चार चांद लगा दिए।

Make way! @RanveerOfficial shakes a leg with @iamsrk and #MalaikaArora at his reception. #DeepVeerReception pic.twitter.com/HtBLTxBCyi

(वीडियो क्रेडिट- FilmFare)

Want to know what the key to @RanveerOfficial's success is?

He’s got the answer for us all. #DeepVeerReception pic.twitter.com/ZYboFkTudH