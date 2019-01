दीपिका पादुकोण के नाम से इस फेमस रेस्टोरेंट ने बनाया स्वादिष्ट डिश, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

बॉलीवुड गलियारों में जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी दीपिका पादुकोण और रणवीर की शादी। शादी के बाद बी टाउन के गलियारे में यह कपल हमेशा से सुर्खियों में रहा। दीपिका -रणवीर सिंह बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ी के तौर पर उभरकर आए हैं। आपको बता दें कि दीपिका- रणवीर ने 14-15 नवंबर को इटली में शादी की थी, और फिर मुंबई में शादी का रिसेप्शन भी दिया था। इसके बाद दीपवीर शादी के बाद से ही कई मौकों पर नजर आए हैं और छाए रहे। चाहे फिर वह मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बिटिया ईशा अंबानी की शादी हो या फिर कपिल शर्मा की शादी का रिसेप्शन या फिर प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास का रिसेप्शन। दीपवीर की मौजूदी ने इन खास मौकों को और भी शानदार बना दिया। इन्ही सबके बीच दीपिका के नाम एक डिश काफी वायरल हो रहा है। यह डिश भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के टेक्सस (Texas) शहर के एक रेस्टोरेंट में उपलब्ध है। जिसकी कीमत आपको हैरान कर सकती है।

दरअसल, दीपिका पादुकोण ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा हा कि कितने अच्छे तरीके से नए साल की शुरुआत हुई है। दीपिका के शेयर किए गया यह फोटो किसी रेस्टोरेंट का मीनू है। जिसमें दीपिका के नाम से 'दीपिका पादुकोण डोसा' नामक डिश का जिक्र किया गया है। मीनू के अनुसार इस डोसे की कीमत 10 डॉलर है।

In Austin, people are eating Deepika Padukone as a dosa menu!! See the pic 🙄 pic.twitter.com/9c0mFeOyYL