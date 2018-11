इटली के लेक कोमो में शुरू हुई दीपिका-रणवीर की शादी की तैयारी, PHOTO हुई वायरल

बीते रोज ही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी शादी के लिए इटली रवाना हुए हैं। जहां दोनों 14 और 15 नवम्बर को सिंधी और कोंकणी

रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लेंगे। दीपिका और रणवीर की शादी की रस्में इटली के लेक कोमो स्थित विला डेल बेलवियानेलो में पूरी होगी। जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां, इटली के लेक कोमो से वेडिंग वेन्यू की पहली फोटो सामने आ चुकी है, जिसमें कुछ लोग शादी की तैयारी करते दिख रहे हैं।

कमाई के मामले में रणवीर से काफी आगे हैं दीपिका, लेती हैं ज्यादा फीस

दीपिका और रणवीर के बाद अब दीपिका के हेयरस्टाइलिस्ट अमित ठाकुर, गैबरियल जॉर्जियो और मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी इटली के लिए रवाना हो चुके है। सभी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उम्मीद जताई जा रही है जहां अमित और गैबरियल दीपिका को खूबसूरत हेयरस्टाइल देने वाले है वहीं करिश्मा दीपिका के साथ-साथ मेहमानों और शादी से जुड़ी खास जिम्मेदारी निभाने वाली हैं।

[Instagram] Team Deepika is on their way to Lake Como!😃 #DeepVeerKiShaadi Travel updates from Amit Thakur, Karishma Prakash and Gabriel Georgiou pic.twitter.com/qJUmrqmXdN