मेघा गुलजार की ‘छपाक’में दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे विक्रांत

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) शादी के बाद कमबैक करने के लिए तैयार हैं। वह वह मेघा गुलजार (Meghna Gulzar)की अगली फिल्म जोकि एसिड हमले की शिकार हुई लक्ष्मी अग्रवाल (Laxmi Aggarwal) की लाइफ पर आधारित होगी उसमें नजर आएंगी। फिल्म में दीपिका के अपोजिट एक्टर राजकुमार राव के आने की अफवाह फैल रही थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हुई है कि फिल्म में विक्रांत मस्से (Vikrant Massey) दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले है। वह लक्ष्मी के पार्टनर आलोक दीक्षित की भूमिका निभाएंगे। मुंबई मिरर रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को छपकाक का नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है स्पलैश की आवाज।

Welcome to the team @masseysahib !!!Thrilled to have you on board!!!❤️ https://t.co/E2Vlz6scjx