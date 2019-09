रैंप वॉक करते-करते अचानक दीपिका पादुकोण ने किया कुछ ऐसा, अब वीडियो हो रहा है वायरल

😍😍😍😍😍 Follow 👉@deepikap.classic #Deepikapadukone #ranveersingh #katrinakaif #kareenakapoorkhan #anushkasharma #sonamkapoor #jhanvikapoor #jacquelinef143 #anushkasharma #hrithikroshan #hinakhan #sonakshisinha

A post shared by DEEPIKA PADUKONE HOLIC 🌺🌹 (@deepikap.classic) on Sep 5, 2019 at 6:53pm PDT