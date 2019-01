डिप्रेशन के दिनों को याद कर इमोशनल हुईं दीपिका पादुकोण, बुक लान्चिंग में खोले कई राज

NEW👉 Deepika Padukone at #dotthatwentforawalk book launch ❤ She is looking so stunning 😍❤ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #deepikapadukone #deepika #dp #queen #love #priyankachopra #katrinakaif #bollywood #anushkasharma #aliabhatt #shraddhakapoor #sonamkapoor #sonakshisinha #kritisanon #kareenakapoor #jacquelinefernandez #salmankhan #shahrukhkhan #srk #akshaykumar #varundhawan #ranveersingh #bollywoodactress #bollywoodactor #parineetichopra #aishwaryarai #gainlikes #gainfollowers

A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukoneefp) on Jan 17, 2019 at 6:03am PST