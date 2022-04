हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Ranbir Kapoor: शर्म से लाल कर देने वाले कमेंट्स कर चुकी हैं ये हसीनाएं, एक ने तो कह दिया था 'गिफ्ट करूंगी कंडोम'

Ranbir Kapoor: शर्म से लाल कर देने वाले कमेंट्स कर चुकी हैं ये हसीनाएं, एक ने तो कह दिया था 'गिफ्ट करूंगी कंडोम'

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) अक्सर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। कभी दीपिका पादुकोण तो कभी सोनम कपूर के साथ उनका नाम जुड़ा। इन हसीनाओं ने रणबीर को लेकर चौंकाने वाली बातें भी कही हैं।

टीम लाइव हिंदस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Tue, 12 Apr 2022 06:46 PM

इस खबर को सुनें