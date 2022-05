सेट पर कभी लाइनें भूलीं तो कभी मस्ती करती दिखीं दीपिका पादुकोण, मजेदार है BTS वीडियो

दीपिका पादुकोण ने एक बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी फिल्मों के सीन्स हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है दीपिका सेट कितनी मस्ती करती हैं। वीडियो पर रणवीर सिंह ने भी कमेंट किया।

इस खबर को सुनें