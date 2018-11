दीपिका-रणवीर की शादी की तस्वीरों के लिए बेताब स्मृति ईरानी, सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बुधवार को कोंकणी रीति रिवाज से शादी हो गई है। दोनों के फैन्स शादी की तस्वीरों को देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने शादी की कोई भी फोटो न खुद शेयर की है और न ही किसी गेस्ट को शेयर करने दी है। दरअसल, दोनों ने अपने गेस्ट्स को पहले ही साफ कह दिया है कि कोई भी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेगा। अब सभी फैन्स के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री और टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी भी दोनों की शादी की फोटो का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने एक मजेदार पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

स्मृति ईरानी ने एक कंकाल की फोटो शेयर करते हुए मजाक करते हुए लिखा, 'जब आप दीपवीर की शादी की तस्वीरों का लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं।'

इससे पहले खबर थी कि दोनों शादी के तुरंत बाद हनीमून प्लान नहीं करेंगे, लेकिन अब हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अपने काम पर लौटने से पहले एक छोटा सा हनीमून प्लान करेंगे। हनीमून से आने के बाद फिर दोनों अपने काम पर वापस लौटेंगे।

बता दें कि शादी के बाद रणवीर, जोया अख्तर की फिल्म गुली ब्वॉय और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंबा में काम करेंगे, तो वहीं दीपिका, मेघना गुलजार की एसिड सरवाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर बन रही फिल्म में काम करेंगी।

दोनों की शादी से जहां पूरा बॉलीवुड खुश है, वहीं बउआ थोड़े दुखी दिखे। बता दें कि शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'जीरो' में 'बउआ' का किरदार निभा रहे हैं। बउआ ने ट्विटर पर लिखा, 'उम्र तो आज पूरी ही खत्म हो गई गुड्डू, दीपिका पादुकोण ने शादी जो कर ली।'

Umr to aaj poori hi khatam ho gayi Guddu! @deepikapadukone ne kar li shaadi! Lega kya little little!!! https://t.co/VG3X36VY9c