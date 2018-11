दीपवीर की शादी की एक और फोटो आई सामने, देखकर हो जाएंगे फिदा

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। इटली के एक शानदार विला में दीपिका और रणवीर की शादी संपन्न हुई। सिंधी और कोंकणी रीति-रिवाजों से दोनों की शादी हुई। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें भी शेयर की हैं। ये तस्वीरें पूरी तरह इंटरनेट पर छाई हुई है। हर कोई इन तस्वीरों की चर्चा कर रहा हैं। इन खबरों के बीच इनकी शादी की एक और फोटो सामने आई है, जिसे इनकी वेडिंग हेयर स्टाइलिस्ट निताशा गौरव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है।

निताशा द्वारा शेयर की गई इस फोटो में बी-टाउन का यह कपल काफी खूबसूरत और खुश नजर आ रहा है। इस फोटो में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह साउथ इंडियन कपल की तरह दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस फोटो में रणवीर-दीपिका अपने खास दोस्तों और रिश्तेदारों के संग नजर आ रहे हैं। इस फोटो रणवीर जहां वाइट शेरवानी में नजर आ रहे हैं तो वहीं दीपिका कांजीरंगा सिल्क की साड़ी में काफी जच रही हैं।

आपकों बता दें कि बी-टाउन के इस कपल की शादी काफी प्राइवेसी में संपंन हुई। दीपवीर की फोटो के लिए तो काफी इंतजार करना पड़ा। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फोटो के लिए हर कोई बेताब दिख रहा था। बॉलीवुड सितारे से लेकर स्मृति ईरानी सब कोई बेचैन था। जैसे ही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने कहा कि 15 नवंबर की शाम 6 बजे फोटो पोस्ट करेंगे तो सभी लोग उनके सोशल अकाउंट पर नजर लगाए बैठे थे। लेकिन रात के 08.11 बजे मिनट में फोटो सामने आया और चंद मिनट में ही इंटरनेट पर कमेंट और लाइक्स की बाढ़ आ गई। दोनों फोटो कोंकणी और सिंधी रस्म के हैं। इन दो फोटो को पाकर फैंस बेहद खुश नजर आए।

बता दें कि शादी के बाद बहू दीपिका के स्वागत के लिए रणवीर का घर पूरी तरह डेकोरेट किया जा चुका है। उनका घर पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा है। रणवीर के इस बंगले का नाम श्री है। सोशल मीडिया पर रणवीर के घर की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं।

