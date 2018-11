दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह सिंधी वेडिंग LIVE: दूल्हा-दुल्हन वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी बुधवार को कोंकणी रीति रिवाज से हो गई है। गुरुवार को अब दोनों सिंधी रीति रिवाज से शादी करेंगे। अभी तक शादी के किसी भी फंक्शन की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है क्योंकि दीपिका और रणवीर दोनों ने ही अपने गेस्ट्स को पहले कहा था कि कोई भी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर न करे।



3.45 pm: दीपिका-रणवीर ने मीडिया के लिए भिजवाई मिठाई

3.32 pm: प्रीति जिंटा ने इन कपल को शादी की बधाई दी।

