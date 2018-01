वाह: 'पद्मावती' और 'खिलजी' ने 'पैडमैन' को ऐसा बोला थैंक्यू, लिखा- 'दिल से तुम...'

संजय लीला भंसाली की ‘पद्मावत’ के लिए मुसीबत अब कम होती नजर आ रही है। पहले फिल्म को पूरे देश में रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है। तो वहीं, अब अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म पैडमैन की रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ा दिया है। यानि की अब बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म से क्लैश नहीं हो रही है। अब पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज हो रही है। अक्षय के इस कदम से 'पद्मावत' की पूरी टीम बेहद खुश हैं। यहां तक की 'पद्मावती' दीपिका पादुकोण, 'खिलजी' बने रणवीर सिंह और 'राणा रतन सिंह' का रोल कर रहे शाहिद कपूर ने अक्षय को स्पेशली थैंक्स बोला है। वो भी अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर।

'पद्मावती' ने ऐसे कहा 'पैडमैन' को थैंक्यू...

दीपिका ने अपने अकाउंट पर रूमी की एक पोएम शेयर करते हुए लिखा- "ऑन बिहाफ ऑफ टीम पद्मावत, अ बिग बिग थैंक्यू टू टीम पैडमैन फॉर योअर सपोर्ट..." इसी तरह शाहिद और रणवीर ने भी अपने-अपने अकाउंट के जरिए अक्षय को थैंक्यू कहा। इसके साथ ही तीनों ने अक्षय को उनकी फिल्म पैडमैन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।

Big Man with a Big Heart! @akshaykumar ... Grateful to you, Sir ....❤️ Mad Love and Respect 🙏🏽

Thank you @akshaykumar for being ever so gracious. Can’t wait to see #padman. Much love and luck. From team #padmaavat