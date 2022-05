Deepika Padukone Net Worth: दीपिका पादुकोण की करोड़ों की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश, इन महंगी चीजों की हैं मालकिन

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, उनके खाते में कई फिल्मों की लाइन हैं। इसके अलावा दीपिका करोड़ों संपत्ति की मालकिन भी हैं। तो चलिए उनकी कुल नेट वर्थ आपको बताते हैं।

इस खबर को सुनें