अपनी अपकमिंग फिल्म 'छपाक' को लेकर बेहद उत्साहित हैं दीपिका पादुकोण

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) 'छपाक' (Chhapaak) को लेकर बहुत उत्साहित हैं जो एक एसिड अटैक पीड़िता की कहानी है। दीपिका ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, "आघात और विजय की कहानी। और कभी न हार मानने वाली मानवीय भावना। फॉक्स स्टार स्टूडियो (Fox Star Studio) के साथ छपाक पर काम करने को लेकर उत्साहित हूं।

मेघना गुलजार के निर्देशन में बन रही फिल्म एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल (Laxmi Agrawal) के जीवन से प्रेरित है। फॉक्स स्टार की इस परियोजना में विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) भी नजर आएंगे। मेघना (Meghna) ने विक्रांत के चरित्र के बारे में कहा था कि वह एक उत्तर भारत का शख्स है जो कामकाज करता था लेकिन वह सब छोड़ एक अभिनेता बन जाता है।

A story of trauma and triumph.

And the unquashable human spirit.

Elated to collaborate with Fox Star Studios on #Chhapaak @meghnagulzar @masseysahib@foxstarhindi