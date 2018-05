VIDEO: दीपिका ने पूरा किया फिटनेस चैलेंज, फिर इस इंडियन कैप्टन को भी दिया टास्क

यूनियन मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का शुरू किया गया फिटनेस चैलेंज #HumFitTohIndiaFit इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। कई बॉलीवुड सेलेब्स और पॉलिटिशन्स अपने ऑफिशियल अकाउंट पर फिटनेस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वर्कआउट का वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में नया नाम शामिल हुआ है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का जिन्हें बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधू ने ये टास्क दिया।

दीपिका ने पूरा किया चैलेंज और इस कैप्टन को दिया टास्क...

चैलेंज मिलने के बाद दीपिका ने इसे पूरा करते हुए अपनी जॉगिंग का एक वीडियो शेयर किया और लिखा- "I am extremely passionate about fitness...and my new obsession...running!🏃🏽‍♀️Thank You @pvsindhu1 ! I challenge @mithaliraj @ranirampal4 @aditigolf #HumFitTohIndiaFit"

मिताली राज के साथ हॉकी टीम की कैप्टन को भी दिया चैलेंज...

जी हां, दीपिका ने न सिर्फ इंडियन वुमंस क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज को ये चैलेंज दिया। बल्कि इंडियन वुमंस हॉकी टीम की कैप्टन रानी

रामपाल और गोल्फर अदिति को भी ये टास्क दिया।

बता दें कि कांस के बाद दीपिका इन दिनों फॉरेन में ही है। अभी वो किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रही हैं। बल्कि अपना समय नई स्क्रिप्ट सुनने और आराम करने में लगा रही हैं।