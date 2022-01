दीपिका पादुकोण ने कॉपी किया कपिल देव का अंदाज, रणवीर सिंह से बोला '83' का ये डायलॉग

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म '83' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म न सिर्फ पब्लिक को बहुत पसंद आई बल्कि क्रिटिक्स से भी इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए पहले वर्ल्ड कप की कहानी सुनाती इस फिल्म में रणवीर सिंह ने दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव का किरदार निभाया है और दीपिका पादुकोण फिल्म में कपिल देव की पत्नी का रोल प्ले करती नजर आईं।

रणवीर-दीपिका की न्यू ईयर ईव

न्यू ईयर ईव पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण साथ में डिनर करने पहुंचे और इस खास मौके का एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण का वीडियो शेयर किया है जिसमें वह उन्हें डिनर करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। रणवीर सिंह दीपिका से पूछते हैं कि क्या वो एन्जॉय कर रही हैं?

कॉपी किया कपिल देव का अंदाज

जवाब में दीपिका पादुकोण दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव का एक्सेंट और फिल्म 83 में रणवीर सिंह का डायलॉग कॉपी करते हुए बोलती हैं- What else we here for? वीडियो पर तमाम फैंस और सेलेब्रिटीज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्टर साकिब सलीम ने कॉमेंट किया- उसने तुमसे बेहतर कर दिया है लाला।

ऐसा था लोगों का रिएक्शन

निशांत दहिया ने कॉमेंट किया- हाहाहाहा... ये सही कास्टिंग है। बता दें कि फिल्म '83' में रणवीर सिंह ने कपिल देव का किरदार निभाते हुए ये डायलॉग उस वक्त बोला है जब वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे होते हैं। फिल्म के म्यूजिक से लेकर इसकी कहानी तक सब कुछ ही हिट रहा है लेकिन इसी बीच कोविड के चलते सिनेमाघरों को बंद किए जाने का आदेश भी कई शहरों में आ गया है जिसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ सकता है।