रणवीर की ये HOT PHOTO देख फिसला दीपिका का दिल, कह दी ऐसी बात

Deepika Padukone's comment on Ranveer Singh's picture : "mine!!!😍😍😍" . . . #deepikapadukone #aishwaryaraibachchan #aishwaryarai #kareenakapoor #RanbirKapoor #ranveersingh #AliaBhatt #siddharthmalhotra #varundhawan #Bollywood #katrinakaif #shahrukhkhan #shraddhakapoor #shahidkapoor #siddharthmallya #salmankhan #aamirkhan #amirkhan #hrithikroshan #homiadajania #cannes #metgala #priyankachopra #aishwaryaraibachchan #aishwaryarai #fawadkhan #sanjaydutt #deepveer #arjunkapoor #abhishekbachchan #sanjay #sonamkapoor

A post shared by Deepika Fan Page 140K SOON (@deepika.daily) on Jun 16, 2018 at 2:24pm PDT