Video: बर्थडे मनाकर दीपिका संग वापस लौटे रणवीर, इस अंदाज में कहा बाय

आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। जी हां, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी लंबी छुट्टियों के बाद मुंबई वापस लौट चुके हैं। वो भी एक साथ। 5 जनवरी को दीपिका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अब ये जोड़ा वापस फिल्मी नगरी पहुंच चुका है। बीती रात इस कपल को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जहां दोनों मैचिंग कपड़ों में दिखें।

Updates | 12: Ranveer Singh and Deepika Padukone Spotted at the airport back from their vacation yesterday . #Deepveer pic.twitter.com/up3y47sIfo