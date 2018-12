ISHA AMBANI PRE-WEDDING: ईशा के संगीत में शामिल होने पहुंचे दीपिका-रणवीर

#ranveersingh #deepikapadukone arrive in Udaipur. The fun begins with babaaaaaaa. #ishaambani #anandpiramal #bigfatindianwedding #desiwedding #udaipur #ambaniwedding #ishakishaadi #nitaambani ❤️❤️❤️ @viralbhayani

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on Dec 9, 2018 at 6:07am PST