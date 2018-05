VIRAL VIDEO: दीपिका ने अनिल कपूर से मांगी माफी, जानें क्या हुआ

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। दरअसल, बीती रात जीक्यू 100 बेस्ट ड्रेस्ड मेगा इवेंट में दीपिका और अनिल आमने-सामने आए। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अनिल वीडियो में कहते हैं, 'मैंने तुम्हें मिस किया...इसके जवाब में दीपिका कहती हैं, हां...मुझे माफ कर दीजिए, मैं कांस में थी।'

Deepika Padukone and Anil Kapoor at #GQBestDressed tonight pic.twitter.com/E3OveV9dCZ

अब दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, ये तो नहीं पता चला, लेकिन इस दौरान दोनों काफी हंसी मजाक भी करते नजर आए।

Deepika Padukone and Anil Kapoor catching up at #GQBestDressed pic.twitter.com/ibcKBE3ltF