‘सैयां और भैया’ बयान पर भड़के दीपिका के पति, घरवालों की लगाई जमकर क्लास

बिग बॉस के 12वां सीजन हर बार की तरह हंगामे भरा है। इस बार शो के वीकेंड का वार एपिसोड में सैयां और भैया कमेंट पर दीपिका कक्कड़ और रोमिल चौधरी की जमकर बहस हुई है। लेकिन अब यह बहस आब जंग में बदल गई है ।जी हां अब इस जंग में दीपिका के पति शोएब दीपिका के समर्थन में आए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखा है। उन्होंने रोमिल-सृष्टि के साथ-साथ सभी घरवालों और बिग बॉस के मेकर्स की क्लास लगा दी।

सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए शोएब ने लोगों से कहा कि आप लोगों को लगता है कि दीपिका ने अवोर रिएक्ट किया लेकिन क्या सिर्फ आप लोगों के पास ही इमोशन है। इस वक्त दीपिका का मजाक सबसे ज्यादा घर में उड़ाया जाता है लेकिन इसके बावजूद दीपिका कुछ नहीं कहती। लेकिन गेम की आड़ में किसी की फैमिली को लेकर बोलना किसी को भी बुरा लग सकता है। आप कैसे किसी के पति को उसके भाई से तुलना कैसे कर सकते हो जबकि उसका कोई खून का भी रिश्ता नहीं है। ऐसे में दीपिका का किसी को भी रिएक्ट करना ज्यादा लगता है तो फिर तुम लोगों में ही कुछ परेशानी है। हर किसी रिश्ते की अलग जगह होती है रिसपेक्ट होती है।

इसके साथ ही शोएब आगे कहते है कि किसी भी रिश्ते का मजाक उड़ान नहीं चाहिए हर किसी मजाक की एक लिमिट होती है। वहीं, शोएब बिग बॉस के मेकर्स से भी इस बात की रिएक्ट्स की वो इस बात का ध्यान रखें की ऐसी बातों को लेकर सभी को एक वॉर्निंग मिलनी चाहिए। क्योंकि ये सहीं नहीं है कि आप किसी की भी फैमिली मेबर्स को गेम के बहाना करके बीच में लाए।

