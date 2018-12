इस कारण बिहारी बाबू दीपक ने 20 लाख रूपए लेकर छोड़ा बिग बॉस का घर, सलमान ने बताया सही डिसीजन

कलर्स टीवी पर आने वाला शो बिग बॉस सीजन 12 का विनर का एलान हो चुका है। श्रीसंत, दीपक ठाकुर और दीपिका कक्कड़ के बीच चल रही फिनाले की रेस में दीपिका कक्कड़ ने बाजी मार ली हैं। इस साल शो की विनर बनी दीपिका ककर और दूसरे नंबर पर थे श्रीसंत। तीसरे नंबर पर पोजीशन हासिल कर चुके दीपक ठाकुर ने 20 लाख रूपये से भरा बिग लिया और शो को बीच में ही छोड़ दिया।

सलमान ने टॉप-3 कंटेस्टेंट्स के साथ एक बड़ा दांव खेला जिसमें उन्होंने तीनों से खिताब या रकम में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। यह रकम 20 लाख थी। इसके अनुसार कोई एक कंटेस्टेंट बिग बॉस द्वारा दी जा रही पैसों को लेकर घर जा सकता है। लेकिन इसके बाद वह जीत की दावेदारी से बाहर हो जाएगा।

कादर खान को लेकर इमोशनल हुईं रवीना टंडन, कुछ इस तरह मांगी दुआएं

Woah! #DeepakThakur presses the buzzer and decides to go home with 20 lakhs. #BB12 #BiggBoss12 #BB12GrandFinale #BiggBoss12Finale