Bigg Boss 12: सोमी खान को धोखा देने के बाद दीपक ऐसे कर रहे हैं पश्चाताप, देखकर हो जाएंगे शॉक्ड

बिग बॉस ( Bigg Boss) शो दिन प्रतिदिन काफी मजेदार होता जा रहा है। घर में इस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आज कल घरवालों की नजर कंटेस्टेंट बिहारी बाबू दीपक ठाकुर पर है। क्योंकि शो में दीपक सोमी खान के साथ गद्दारी कर बैठे हैं, जिसका पश्चाताप करने के लिए एक अनोखा ढंग निकाला। खुद की गलती सुधारने के लिए दीपक इस वक्त साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

दरअसल लक्जरी बजट टास्क के दौरान दीपक ने सुरभि और रोहित के साथ मिलकर सोमी खान के खिलाफ प्लानिंग की थी। टास्क खत्म हो जाने के बाद अब उन्हें इस बात का काफी बुरा लग रहा हैं। इस गिल्ट से निकलने के लिए वो खुद को सजा देने पर तूल गए हैं।

बिग बॉस के सामने आए नए वीडियो में दिखाया जाता है कि दीपक खुद से कहते है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पिछले हफ्ते अपनी की गई सभी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए तैयार है। दीपक ठाकुर अपने कपड़े उतार कर ट्रेड मिल पर तेज-तेज दौड़ने लगते है। रोहित ऐसा होता देख घरवालों को इसके बारे में बताते है जिस सुन सभी लोग हैरान रहे जाते हैं।

रोहित कहते है कि ये कौन सा तरीका है पश्चाताप करने का। ऐसे में सोमी भी दीपक को ऐसा करने से रोकती हैं लेकिन दीपक बिना रुके भागते हैं। वहीं, इसके बाद दीपक पानी में भी खुद को डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। आपको बात दें कि इससे पहले दीपक ने अपना हाथ लैम्प पर दे मारा और खुद को घायल कर लिया।

