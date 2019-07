भारी बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी 'दे दे प्यार दे' की एक्ट्रेस रकुल सिंह प्रीत, सोनम कपूर भी हुईं परेशान

मुंबई में जारी लगातार मूसलाधार बारिश के कारण आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड सितारे को भी काफी परेशानी हो रही है। इस बारिश की वजह से मुंबई की हालात बेहद खराब हो गई हैं। राहत-बचाव के लिए बीएमसी के अनुरोध पर भारतीय नौसेना ने अपनी कई टीमों को कई इलाकों में तैनात किया है। इतना ही लगातार हो रहा बारिश से मुबंई एयरपोर्ट में पानी भर गया है और हवाई यात्राएं भी प्रभावित हो गई हैं। इसी बीच फिल्म दे दे प्यार दे में अजय देवगन की हीरोइन रही एक्ट्रेस रकुल प्रीत मुबंई की बारिश में फंस गई हैं। इस बात खुलासा खुद रकूल ने ट्वीट कर किया है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी अपनी चिंता जाहिर कर हवाई यात्राओं के बारें में जानने की कोशिश की है।

Kartik Aaryan के हाथ लगी एक और सुपरहिट फिल्म, Akshay kumar की इस फिल्म में आएंगे नजर

No flights have taken off since last night .. m stuck at the airport