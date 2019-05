De De Pyaar De: दर्शकों को पसंद आई फिल्म, पहले दिन कमाए इतने करोड़

अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत की फिल्म 'दे दे प्यार दे' शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अब तो फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 10.41 करोड़ की कमाई की है।

तरण ने लिखा, 'धीमी शुरुआत के बाद शाम और रात के शोज में काफी भीड़ एकत्रित हुई। फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन का कलेक्शन इसकी कमाई में मजबूती लाएगा।'

#DeDePyaarDe picked up towards evening after a dull start... Occupancy was higher in evening/night shows... Strong reports should ensure a turnaround on Day 2 and 3... Fri ₹ 10.41 cr [incl Thu previews]. India biz. #DDPD