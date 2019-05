De De Pyaar De box office day 6 collection: फिल्म ने पकड़ी कमाई की रफ्तार

अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्‍यार दे' 17 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म मेकर लव रंजन ने द्वारा डाइरेक्ट की गई इस फिल्म पर फिल्म क्रिटिक्स और फैंस का मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई थी। 3100 स्‍क्रीन्‍स पर रिलीज हुई इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा तबू और रकुल प्रीत नजर आए थे। फिल्‍म अपने पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म रिलीज हुए आज 6 दिन हो गए हैं फिरभी फिल्म की कमाई लगातार जारी है। छठवें दिन फिल्म ने 5.74 करोड़ का कलेक्‍शन किया।

वहीं, अब तक का इसका टोटल कलेक्‍शन 56.57 करोड़ रहा। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्‍म की कमाई ऐसे ही जारी रहेगी। पिछले वीकेंड फिल्‍म ने कमाई के मामले में उछाल देखा था। पहले दिन फिल्‍म ने 10.41 करोड़ के साथ ओपनिंग की तो वहीं, दूसरे दिन 13.39 करोड़, तीसरे दिन यानि रविवार को फिल्‍म ने 14.74 करोड़ रुपये की कमाई की और सोमवार को फ‍िल्‍म ने 6.19 करोड़ रुपये कमाए।

#DeDePyaarDe is super-strong... Biz in Weekend 2 - when it faces new movies - is crucial and will give an idea of its lifetime biz... Fri 10.41 cr [incl Thu previews], Sat 13.39 cr, Sun 14.74 cr, Mon 6.19 cr, Tue 6.10 cr, Wed 5.74 cr. Total: ₹ 56.57 cr. India biz. #DDPD