'Veere Di Wedding' ने पहले ही दिन Box Office पर मचाया धमाल, कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

महिलाओं को केंद्र में रख बनाई गई फिल्म वीरे दी वेडिंग ने बॉक्‍स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। फिल्म ने पहले ही दिन 10 करोड़ की कमाई कर दर्शकों की पहली पसंद बन गई है। डायरेक्टर शशांक घोष के निर्देशन में बनी फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान, सोनम कपूर आहूजा, शिखा तलसानिया, स्वरा भास्कर और एक्टर सुमित व्यास लीड रोल में हैं।

इस फिल्म को पहले ही दिन दर्शकों की तरफ काफी अच्छा रेस्पांस मिला है। बता दें कि करीना कपूर, सोनम कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग की बजट 30 करोड़ के लगभग रहा है। इसके अनुसार फिल्म को 60 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा।

1 जून को रिलीज हुए इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने अच्छी फिल्म बताई है। लोगों का मानना था कि फिल्म की कहानी से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीट जाएगी लेकिन फिल्म को देखने के बाद लोगों का रिपॉन्स काफी अच्छा रहा है।

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार करीना कपूर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तल्सानिया की फिल्म वीरे दी वेडिंग ने ओपनिंग डे पर 10 करोड़ रुपए के करीब की कमाई की है।

#VeereDiWedding has a WINNING START on Day 1... Makes its way into the TOP 5 OPENERS of 2018... Expected to build up a SOLID TOTAL over the weekend... Fri ₹ 10.70 cr. India biz.