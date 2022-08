प्रियंका चोपड़ा की गोद में मस्ती से बैठी दिखी बेटी मालती, मांसी परिणीति चोपड़ा को आया प्यार

प्रियंका चोपड़ा ने अपना वीकेंड बेटी मालती मैरी के साथ अपने लॉस एंजिलिस वाले घर में मनाया। वीकेंड की कुछ फोटोज प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। जिसमें प्रियंका और बेटी मालती मैरी स्विमिंग पूल के पास बैठी दिखाई दे रही है।



एक फोटो में प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती मैरी के साथ सेल्फी ले रही है। प्रियंका चोपड़ा एक हाथ से बेटी मालती मैरी को संभाले हुए हैं। मालती मैरी कैमरे की तरफ देखने की बजाए सीधे कहीं और देख रही है। फोटो में प्रियंका चोपड़ा ने व्हाइट कलर की शर्ट और ऑलिव ग्रीन कलर के शॉर्ट्स पहन रखे हैं। मालती मैरी ने मम्मी प्रियंका के मैचिंग कलर के कपड़े पहनाए गए हैं।

अब तक नहीं दिखा बेटी मालती का चेहरा



दूसरी क्लोज -अपफोटो में प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती कर साथ खेलती दिख रही हैं। फोटो में मालती के पैर एक्ट्रेस के चेहरे पर है और प्रियंका चोपड़ा जोर से हंसती रही हैं। फोटो को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा 'लव लाइक नो अदर'

प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट पर बहन परिणीति चोपड़ा ने रिएक्ट करते हुए कहा आई मिस हर, एक्ट्रेस दीया मिर्जा,' ट्रू के साथ और सेलेब्रिटी ने रेड हार्ट के साथ प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट पर अपना प्यार बरसाया।

जी ले जरा में पहली बार आलिया और कटरीना के साथ नजर आएंगी

हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने एक पोस्ट शेयर किया था। फोटो में मालती मैरी ने हाथों में अंकलेट पहन रखे थे। फोटो में प्रियंका चोपड़ा की आंटी किरण माथुर मालती मैरी को पकड़े हुए हैं। कैप्शन में प्रियंका चोपड़ा ने कैप्शन में लिखा थैंक्यू छोटी नानी (मालती की ओर से)

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बेटी मालती मैरी की फोटो लगातार अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। प्रियंका चोपड़ा की बेटी का नाम , एक्ट्रेस की मां और पति नीक जोनास की मां के नाम को मिला कर रखा गया है। प्रियंका की मां का नाम मधु मालती है और नीक जोनास की मां का नाम डेनिश मैरी जोनास है। इसी साल सेरोगेसी के जरिये प्रियंका चोपड़ा और पति नीक जोनास मम्मी डैडी बने हैं।

प्रियंका चोपड़ा जल्द ही 'It's a ll coming back to me' के अलावा रुसो ब्रदर्स की वेब सीरीज साइंस फ्रिक्शन ड्रामा 'citadel' में नजर आएंगी। जिसे ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। जो पैट्रिक मॉर्गन के डायरेक्शन में बन रही है इस सीरीज में प्रियंका चोपड़ा के साथ रिचर्ड मैडेन काम करते नजर आएंगे। प्रियंका चोपड़ा जिसके अलावा फरहान अख्तर की फिल्म 'जी ले जरा' में आलिया भट्ट और कटरीना कैफ के साथ काम करती दिखेंगी।