कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हॉलीवुड अभिनेता डेनियल क्रेग, 'मैकबेथ' हुआ रद्द

कोविड 19 का कहर कम हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। अब भी कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस बीच अब हाल ही में जेम्स बॉन्ड की सीरीज 'नो टाईम टू डाई' में नजर आए अभिनेता डेनियल क्र

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sun, 03 Apr 2022 10:26 PM

इस खबर को सुनें