PHOTOS: 'डांसर अंकल' पहुंचे मुंबई, क्या बॉलीवुड में करने वाले हैं एंट्री?

गोविंदा के गाने (मय से न मीना से न साकी से) पर डांस करके रातों रात मशहूर हुए भोपाल के विदिशा के रहने वाले प्रोफेसर साहब उर्फ डब्बू जी इन दिनों सोशल मीडिया पर स्टार बन हुए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी उनके कई डांस वीडियो सामने आ रहे हैं। जहां भी देखो सिर्फ उनके ही चर्चे हैं। शायद यहीं वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी की गूंज बॉलीवुड की नगरी मुंबई तक पहुंच गई है तभी तो उनके लिए खुद एक बॉलीवुड एक्टर ने बुलावा भेजा है।

सुनील शेट्टी ने बुलाया मुंबई...

जी हां, 3 जून की सुबह ही डब्बू अंकल यानि की संजीव श्रीवास्तव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी थी कि वो सुनील शेट्टी के बुलावे पर मुंबई जा रहे हैं और वहां उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुंबई पहुंचने और सुनील से मुलाकात होने की फोटो भी संजीव ने अपने अकाउंट पर शेयर की और सुनील की तारीफ करते हुए लिखा- "आज @SunielVShetty जी से मुलाकात हुई, बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे इंसान है।"

क्या करने वाले हैं बॉलीवुड में एंट्री...

अब सुनील शेट्टी ने संजीव को आनन-फानन में मुंबई क्यों बुलाया इसका खुलासा तो बाद में होगा। लेकिन लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि शायद अब संजीव का कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ सकता है। तभी तो पॉपुलर होने के चंद रोज बाद ही बॉलीवुड से उनका बुलावा आ गया।

All Govinda fans, do watch this. pic.twitter.com/sCnAMXFEhw