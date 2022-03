हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Dance Deewane Juniors: करण कुंद्रा ने कंगना रनौत के लॉक अप को मारी लात? होस्ट बनकर जीतेंगे दिल

डांस दीवाने जूनियर्स जल्द ही लोगों को एंटरटेन करने के लिए टीवी पर दस्तक देने वाला है। सामने आए इस शो के पहले प्रोमो में बिग बॉस 15 फेम करण कुंद्रा बतौर होस्ट धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 31 Mar 2022 07:31 AM

