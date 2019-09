Dance Deewane 2: जमशेदपुर के डिलीवरी ब्वॉय विशाल ने जीता इस सीजन का खिताब

डांस रिएलिटी शो 'डांस दीवाने 2' का शनिवार को फिनाले एपिसोड था। फिनाले तक 6 कंटेस्टेंट परमदीप सिंह, विशाल सोनकर, मेहुल मेहता, स्नेहा, ओम शुभम महापात्रा, ट्वीशा और विहान पहुंचे थे, लेकिन जमशेदपुर के रहने वाले विशाल ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम की। विशाल को ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपये का इनाम भी मिला है।

सलमान खान ने डांस दीवाने 2 के विनर की घोषणा की है। उन्होंने ही विशाल को ट्रॉफी दी है।

Congratulations to the all rounder Vishal Sonkar from Generation 2. Hindustan ne inhe chuna hain #DanceDeewane2 ka champion. #SalmanOnDanceDeewane #DD2Finale Anytime on @justvoot @priyankachopra @BeingSalmanKhan @MadhuriDixit @Thearjunbijlani @TheTusharKalia @ShashankKhaitan pic.twitter.com/NVoVEEM3zi

We are swooning over @madhuridixit and @priyankachopra! ❤



Yeh dekhna toh banta hai only on #DanceDeewane2!@MadhuriDixit @TheTusharKalia @ShashankKhaitan @Thearjunbijlani @priyankachopra#PriyankaonDanceDeewane #DD2Finale pic.twitter.com/pUqutJCVQi