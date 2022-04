सायरस साहूकार ने गर्लफ्रेंड वैशाली मल्हारा से की शादी, तस्वीरें हुईं वायरल

हाल ही में जहां रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंधे, तो वहीं अब सायरस साहूकार (Cyrus Sahukar) के फैन्स के लिए भी गुड न्यूज सामने आई है। सायरस साहूकार ने वैशाली मल्हारा संग शादी की है।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Sat, 16 Apr 2022 06:36 PM

