शाहरुख खान के हाथ लगी एक और उपलब्धि, इस मामले में अमिताभ-सलमान से निकले आगे

शाहरुख खान पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनियाभर में भर में है। देश-विदेश के लोग शाहरुख खान और उनकी फिल्मों को खूब पसंद करते हैं। इसी बीच शाहरुख खान को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि शाहरुख खान के पास ट्विटर पर 39 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। इस बात की जानकारी शाहरुख ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से की है। आपको बता दें कि अभी तक अमिताभ बच्चन के 38.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सलमान खान के पास ट्व‍िटर फॉलोअर्स की संख्या 38.3 मिलियन है। वहीं अक्षय कुमार के ट्व‍िटर फॉलोअर्स की संख्या 32.3 मिलियन है।

ट्विटर फॉलोअर्स की बात की जानकारी देते हुए शाहरुख खान ने लिखा है कि मेरा ट्विटर ...मेरे बाप का ट्विटर ..सही कहा ना किंग खान.. #SRK39Million। आपको बतका दें कि बॉलीवुड अभी तक सबसे ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स सलमान और अमिताभ बच्चन के पास थे लेकिन शाहरुख के इस ट्विट के बाद यह साबित हो गया है उनके पास सबसे ट्विटर फॉलोअर्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख के पास इंस्टाग्राम पर 18.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

शाहरुख की इस उपलब्धि के बाद फैंस उन्हें बधाई देने लगे हैं। एक और यूजर ने पोस्ट किया,"बधाई...39 मिलियन की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, वैसे तो मौके नहीं मिलते हैं लेकिन सफल इंसान खुद के लिए मौका बना ही लेते हैं।

'दरबार' की शूटिंग खत्म कर स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे रजनीकांत

Bigg Boss 13: घर से बेघर हुईं 'साकी गर्ल' कोएना मित्रा

यहां देखें..

Mera twitter...mere baap ka twitter ...Truly said by King khan#SRK39Million pic.twitter.com/4tUlU55WdG — SRKholic (@SachinDaud4u) October 13, 2019

Congratulations @iamsrk to reaching the hights of #SRK39Million

There are no opportunities, but successful people create opportunities for themselves... pic.twitter.com/7ecniQsZcN — SRKzSoldier (@soldier_arya) October 13, 2019