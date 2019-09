कन्फर्म: भूल भुलैया 2 में कार्तिक की हीरोइन बनेंगी कियारा आडवाणी

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2)के लिए काफी लंबे समय से हिरोइन ढूंढ रहे थे। पहले ऐसी खबर थी कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन (Kartik aryan) के साथ कबीर सिंह की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी नजर आने वाली हैं। इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शूरू होगी। अब किराना का इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस बनकर आना चय हो गया है। इस खबर को कन्फर्म करते कियारा आडवाणी ने आज एक ट्वीट किया है। इस फिल्म को लेकर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने सोशल अकाउंट से खुलासा किया है।

कियारा ने अपने ट्वीट करते हुए अपनी एक फोटो के से कैप्शन में लिखा है कि.. तेरी आंखें भूल भुलैया..आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित है! Bhool Bhulaiyaa 2 के साथ काम शुरू करने के लिए अब इंताजार नहीं हो पा रहा है।

Teri Aankhen Bhool Bhulaiyaa 👻💥 excited to share with you! #BhoolBhulaiyaa2 Can’t wait to begin this journey with @TheAaryanKartik @BazmeeAnees @Cine1Studios @TSeries @MuradKhetani @itsBhushanKumar 💥💥 pic.twitter.com/gURfrUFGr3