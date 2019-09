एक कप चाय और कॉफी के लिए कीकू शारदा ने चुकाए 78,650/- सोशल मीडिया पर शेयर की बिल की कॉपी

बॉलीवुड के कॉमेडियन कीकू शारदा को कौन नहीं जानता है। कपिल शर्मा शो से अपनी पहचान बनाने वाले कीकू आजकल बाली, इंडोनेशिया में हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। सी-फूड से लेकर चाय कॉफी का मजा वे वहां ले रहे हैं। हाल ही में कीकू शारदा ने सोशल मीडिया पर एक बिल की कॉपी शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि बाली में एक कप चाय और कॉफी के 78,650 पैसे देने पड़े हैं।

दरअसल, बाली में जो कीकू शारदा ने एक कप चाय या कॉफी पी है उस रकम को भारतीय करंसी के मुताबिक कंवर्ट करें तो वह महज 400 रुपये है। बाली में 78,650 इंडोनेशियन करंसी है जिसका मतलब भारत में 400 रुपये होता है।

My bill for 1 cappuccino and 1 tea is 78,650/- ,,,,,,, but I am not complaining 😜 as I am in Bali , Indonesia and this amount in their currency converts to ₹ 400/- in Indian currency #mehengaayee pic.twitter.com/rB6U6YgVnN