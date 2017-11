Video: शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में बैन की 'पद्मावती', कहा 'राष्ट्रमाता' के खिलाफ...

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजपूत समाज के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य में फिल्म 'पद्मावती' रिलीज नहीं होगी। इसी के साथ उन्होंने पद्मावति को 'राष्ट्रमाता' कहकर पुकारा।

राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री आवास पर शिवराज सिंह चौहान से सोमवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी बात कही।

इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं...

इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, “अगर राष्ट्रमाता पद्मावती के सम्मान के खिलाफ दृश्य दिखाए जाएंगे। तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी फिल्म का मध्य प्रदेश की धरती पर प्रदर्शन नहीं होगा। इतिहास के साथ छेड़छाड़ यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा।” मुख्यमंत्री ने राजपूत समाज को भरोसा दिलाया कि फिल्म भले ही रिलीज हो जाए, मगर मध्य प्रदेश में वह बैन ही रहेगी, यहां किसी भी स्थिति में फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा।

