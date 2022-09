Box Office: सनी देओल की 'चुप' या आर माधवन की 'धोखा', जानिए पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी

Chup Revenge of the Artist Vs Dhokha Round D Corner Box office collection Day 1: 23 सितंबर को एक ओर जहां आर बाल्की (R Balki) की फिल्म चुप (Chup) रिलीज हुई तो वहीं कूकी गुलाटी (Kookie Gulati) की फिल्म 'धोखा राउंड डी कॉर्नर' (Dhokha Round D Corner) ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दी। आर माधवन (R Madhavan), खुशाली कुमार (Khushalii Kumar), दर्शन कुमार (Darshan Kumaar)और अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana)स्टारर फिल्म 'धोखा राउंड डी कॉर्नर' और पूजा भट्ट (Pooja Bhatt), दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan), सनी देओल (Sunny Deol) और श्रेया धनवंतरी (Shreya Dhanwanthary) स्टारर चुप को मिक्स रिव्यूज ही मिले हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी है ये आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।

क्या है चुप का कलेक्शन

'चुप' का निर्देशन आर बाल्की ने किया है, जिस में पूजा भट्ट, दुलकर सलमान, सनी देओल और श्रेया धनवंतरी प्रमुख किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म से सनी देओल कमबैक कर रहे हैं और ऐसे में ये फिल्म उनके फैन्स के लिए काफी खास थी। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 2.60 से 3.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। हालांकि ये अर्ली ट्रेंड्स हैं और फिल्म की कंफर्म बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। बात फिल्म के एडवांस बुकिंग्स की करें तो 63000 टिकट्स की बिक्री हुई थी। वहीं रिलीज के दिन फिल्म ने करीब 4 लाख टिकट बेचे।

क्या है धोखा राउंड डी कॉर्नर का कलेक्शन

चुप के साथ ही सिनेमघरों में आर माधवन, खुशाली कुमार, दर्शन कुमार और अपारशक्ति खुराना स्टारर फिल्म 'धोखा राउंड डी कॉर्नर' रिलीज हुई थी। फिल्म को रिव्यूज और रेटिंग तो कुछ खास नहीं मिली है। वहीं सोशल मीडिया पर भी फिल्म को यूजर्स के एवरेज रिस्पॉन्स मिला है। बात फिल्म के कलेक्शन की करें तो बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म करीब एक करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है। हालांकि ये अभी अर्ली ट्रेंड है और कलेक्शन इसके आस पास ही रहने की उम्मीद है।

नेशनल सिनेमा डे का मिला फायदा

गौरतलब है कि बीते दिन (23 सितंबर) को नेशनल सिनेमा डे मनाया गया था, जिसके चलते फिल्मों के टिकट की कीमत महज 75 रुपये रखी गई थी। यानी किसी भी मल्टीप्लेक्स में आप फिल्म को सिर्फ 75 रुपये में देख सकते थे। हालांकि इसमें 3डी और आईमैक्स आदि शामिल नहीं थे। ऐसे में कई फिल्मों को इसका फायदा मिला है। एक ओर जहां ब्रह्मास्त्र ने तीसरे शुक्रवार को भी मोटी कमाई की तो दूसरी ओर चुप का कलेक्शन भी जयेशभाई जोरदार, जर्सी, रनवे 34 आदि के करीब या अधिक हो सकता है।