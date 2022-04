छवि मित्तल ने अस्पताल में सेलिब्रेट की शादी की सालगिरह, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद पति के लिए लिखा स्पेशल मैसेज

छवि मित्तल की हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हुई है इस वजह से वह अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच छवि ने पति मोहित हुसैन के साथ अस्पताल में शादी की 17वीं सालगिरह सेलिब्रेट की है।

